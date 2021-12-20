Країни Балтії тестували можливість роботи без російської електроенергії

09:38 12 квітень Київ, Україна

Імпорт російської електроенергії в тестовому режимі був зупинений країнами Балтії на 2 дні. Остаточний повний вихід з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва) запланований на 2025 рік.

Про це повідомляє Коммерсант в понеділок, 12 квітня.



Зазначено, що Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії на два дні (8 і 11 квітня) на час тестового відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою перед виходом балтійських країн з енергокільця БРЕЛЛ. У Міненерго РФ повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не вплинуло на роботу російської енергосистеми.



У ці дні в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію, в Прибалтиці ціни, навпаки, виросли.