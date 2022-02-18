Країни Балтії розширять санкції проти посадовців Білорусі

11:34 25 вересень Київ, Україна

Адміністрація президента Латвії Гітанаса Науседи повідомила, що Латвія, Литва та Естонія розширять санкції проти посадових осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і насильство проти мирних протестувальників.



«Чорний список» доповнять більш ніж ста особами, включаючи суддів, співробітників президентської адміністрації та силових структур.



У запланованому до публікації списку - 103 представники силових структур, ОМОНу, Вищого та Конституційного суду, співробітники адміністрації президента.



Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також підтвердив, що домовленість про оприлюднення списку досягнута з колегами з Литви та Естонії.



За його словами, «країни Балтії розширять санкції, і список буде останнім».







