Країни Балтії та Польща попросили НАТО значно розширити військову присутність на їхній території

11:38 18 травня Київ, Україна

Литва, Латвія, Естонія та Польща просять НАТО збільшити контингенти, дислоковані на їхніх територіях через побоювання агресії з боку росії.

Про це пише The Washington Post.

«Пряму військову агресію росії проти союзників по НАТО не можна виключати. росія може швидко зосередити збройні сили біля східного кордону НАТО і поставити альянс перед війною як факт, що відбувся», — сказано в конфіденційній спільній пропозиції Литви, Латвії, Естонії.

Чотири держави виступили за перекидання на їхню територію додаткового військового контингенту чисельністю до 20 тисяч осіб для кожної країни. Частина їхніх союзників по НАТО висловила побоювання, що вони самі можуть виявитися вразливими, а таке масштабне розгортання сил буде надто дорогим.



Проте, як пише Washington Post, інші члени альянсу, такі як Франція та Італія, сумніваються, чи росія після вторгнення в Україну становитиме загрозу для НАТО найближчим часом.



Попереднє рішення на цю тему збираються прийняти до саміту в Мадриді, який відбудеться наприкінці червня. Тоді ж країни мають намір розглянути заявки на членство Фінляндії та Швеції.