Країни G7 засуджують "гібридну агресію" на білорусько-польському кордоні

16:01 18 листопад Київ, Україна

Країни Великої сімки (G7) засудили "створення режимом Лукашенка міграційної кризи". На думку G7, Польща, Латвія та Литва стали жертвами гібридної атаки з боку Білорусі.



У своїй заяві "Велика сімка" закликала Білорусь "негайно припинити агресію та експлуатаційну кампанію, щоб уникнути смертей та припинити страждання людей, а також дати доступ міжнародним організаціям доставити на кордон гумдопомогу".



У заяві дії влади Білорусі названі "спробою відвернути увагу від ситуації, що склалася після незаконних виборів у Білорусі".



Влада Іраку повідомила, що в четвер починає вивозити своїх громадян з Білорусі. 430 іракців, які були транспортовані з прикордонних територій до Мінська, будуть евакуйовані літаком Іракських авіаліній.

За оцінками оглядачів, на кордоні Білорусі з Польщею перебувають близько тисячі мігрантів. У вівторок мігранти намагалися прорвати кордон, повідомляє влада Польщі. Після інцидентів на кордоні деякі мігранти були розміщені в складських приміщеннях неподалік.