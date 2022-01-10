Страждання людей не повинні бути забуті - Гутерреш

18:19 26 квітень Київ, Україна

Генсек ООН Антоніу Гутерреш в Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу опублікував звернення.

Він відзначив зусилля України, РФ і Білорусі щодо відновлення територій, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС у 1986 році.

"Ця річниця (35-а річниця аварії, - ред.) - привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій та знизило ризики їхнього виникнення", - підкреслив Гутерреш.

Він також нагадав, що страждання людей під час аварії "не повинні бути забуті".



Генсек ООН підкреслив, що після аварії ООН надає допомогу громадянам, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Так, наприклад, з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася з двох тисяч до 37 тисяч.



Гутерреш також наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами по ліквідації наслідків вибуху.