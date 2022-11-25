Столтенберг: сил НАТО немає на території України

Ні військові підрозділи НАТО, ні інструктори не присутні на території України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, спростовуючи один із головних наративів пропаганди росії.
За словами Столтенберга, для управління сучасними системами ППО чи артилерії, які Україні постачають союзники, українські військові проходять підготовку безпосередньо в країнах-членах Альянсу. Для прикладу він навів постачання систем HIMARS.
За словами Столтенберга, для управління сучасними системами ППО чи артилерії, які Україні постачають союзники, українські військові проходять підготовку безпосередньо в країнах-членах Альянсу. Для прикладу він навів постачання систем HIMARS.
Столтенберг також вважає, що питання надання Україні систем ППО, як це нещодавно обговорювала Польща, зокрема, передачі належних Німеччині Patriot, є компетенцією конкретної держави.
Він також повідомив, що союзники продовжують нарощувати виробничі потужності військово-промислового комплексу.
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