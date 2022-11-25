Столтенберг: сил НАТО немає на території України

16:02 25 листопада Київ, Україна

Ні військові підрозділи НАТО, ні інструктори не присутні на території України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, спростовуючи один із головних наративів пропаганди росії.

За словами Столтенберга, для управління сучасними системами ППО чи артилерії, які Україні постачають союзники, українські військові проходять підготовку безпосередньо в країнах-членах Альянсу. Для прикладу він навів постачання систем HIMARS.
 
"І коли потрібен фахівець, щоб керувати цією системою, чи то система протиповітряної оборони, чи то артилерійська система, українці отримують підготовку в країні НАТО. Але співробітники НАТО не проводять жодної роботи на території України. Це наголошує на тому, що НАТО не є стороною конфлікту – у нас немає військ на місцях, але союзники НАТО допомагають Україні здійснювати самооборону", – пояснив він.

Столтенберг також вважає, що питання надання Україні систем ППО, як це нещодавно обговорювала Польща, зокрема, передачі належних Німеччині Patriot, є компетенцією конкретної держави.
 
"Конкретні рішення щодо конкретних систем – це національні рішення", – пояснив генсек.
 
Він також повідомив, що союзники продовжують нарощувати виробничі потужності військово-промислового комплексу.
 
"Частково ми змогли збільшити виробництво в країнах союзників, виробляючи обладнання часів СРСР та боєприпаси того часу, що вкрай терміново, оскільки Україна має артилерію радянського зразка, і їм потрібні боєприпаси та запасні частини. Союзники у східній частині Альянсу мають це виробництво, і вони збільшили виробництво", – розповів Столтенберг.