Столтенберг: сил НАТО немає на території України

16:02 25 листопада Київ, Україна





За словами Столтенберга, для управління сучасними системами ППО чи артилерії, які Україні постачають союзники, українські військові проходять підготовку безпосередньо в країнах-членах Альянсу. Для прикладу він навів постачання систем HIMARS. Ні військові підрозділи НАТО , ні інструктори не присутні на території України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, спростовуючи один із головних наративів пропаганди росії.За словами Столтенберга, для управління сучасними системами ППО чи артилерії, які Україні постачають союзники, українські військові проходять підготовку безпосередньо в країнах-членах Альянсу. Для прикладу він навів постачання систем HIMARS.

"І коли потрібен фахівець, щоб керувати цією системою, чи то система протиповітряної оборони, чи то артилерійська система, українці отримують підготовку в країні НАТО. Але співробітники НАТО не проводять жодної роботи на території України. Це наголошує на тому, що НАТО не є стороною конфлікту – у нас немає військ на місцях, але союзники НАТО допомагають Україні здійснювати самооборону", – пояснив він.



Столтенберг також вважає, що питання надання Україні систем ППО, як це нещодавно обговорювала Польща, зокрема, передачі належних Німеччині Patriot, є компетенцією конкретної держави.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем – це національні рішення", – пояснив генсек.

Він також повідомив, що союзники продовжують нарощувати виробничі потужності військово-промислового комплексу.