Столтенберг вимагає від Росії припинити військову агресію проти України

11:06 24 лютий Київ, Україна

Хоч як готувались у всьому світі до можливого повномасштабного нападу Росії на Україну, до останнього у всіх усередині жила надія на останній шанс дипломатичного врегулювання ситуації. Сьогоднішнє ранкове повідомлення про збройний напад РФ на Україну прогриміло для країн Заходу як грім серед ясного неба. Виявилося, що ніхто серйозно не сприймав маревні погрози Путіна. Навіть заяви про визнання ДНР і ЛНР ще були для багатьох сигналом до війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг терміново виступив із засудженням дій Росії та звернувся до уряду РФ з вимогою негайно зупинити збройне вторгнення.

Він назвав дії Росії безрозсудними та нічим не спровокованими, що ведуть до "загрози життя незліченних мирних жителів".

Столтенберг назвав агресію РФ як порушенням міжнародного права, так і "серйозною загрозою євроатлантичній безпеці".

Також він повідомив, що відбудуться термінові збори представників НАТО, щоб обговорити агресивні дії Росії та ті наслідки, до яких вони можуть призвести.

З подібними словами осуду на адресу Кремля виступили голова ОБСЄ та голова МЗС Польщі Збігнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід. Вони в черговий раз звернулися до Росії із закликом повернутися до дипломатичного вирішення ситуації, що склалася навколо України.

Нагадаємо, що рішенням президента України в країні запроваджено воєнний стан. Поки що він оголошений на 30 днів.