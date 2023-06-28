Столтенберг може залишитись на посаді генсека НАТО ще на рік — EURACTIV

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, не піде у відставку цієї осені, а залишиться на своїй посаді ще на один рік.
Про це повідомили у EURACTIV із посиланням на чотирьох дипломатів НАТО. За даними видання, його мандат офіційно буде продовжено сьогодні, 28 червня.
Зазначається, що таке рішення буде ухвалено, оскільки "альянс прагне стабільності та єдності, намагаючись зберегти підтримку України проти агресії росії".
Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі – один раз на другий повний мандат і вдруге у березні 2022 року одразу після того, як росія вторглася до України.
Серед потенційних наступників Столтенберга називалися кандидатури прем'єр-міністра Данії Метт Фредеріксен, міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса чи прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Проте, як пише EURACTIV, вони, ймовірно, поки що не змогли отримати переважну підтримку серед 31 члена НАТО. Уоллес у свою чергу виключив себе з перегонів, припустивши, що Вашингтон хотів би, щоб Столтенберг залишився на посаді.
Про це повідомили у EURACTIV із посиланням на чотирьох дипломатів НАТО. За даними видання, його мандат офіційно буде продовжено сьогодні, 28 червня.
Зазначається, що таке рішення буде ухвалено, оскільки "альянс прагне стабільності та єдності, намагаючись зберегти підтримку України проти агресії росії".
Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі – один раз на другий повний мандат і вдруге у березні 2022 року одразу після того, як росія вторглася до України.
Серед потенційних наступників Столтенберга називалися кандидатури прем'єр-міністра Данії Метт Фредеріксен, міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса чи прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Проте, як пише EURACTIV, вони, ймовірно, поки що не змогли отримати переважну підтримку серед 31 члена НАТО. Уоллес у свою чергу виключив себе з перегонів, припустивши, що Вашингтон хотів би, щоб Столтенберг залишився на посаді.
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