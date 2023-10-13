Столтенберг анонсував навчання НАТО з ядерного стримування у Середземномор'ї

"Російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня Альянс проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це рутинне тренування, яке відбувається що жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та Середземного моря", - сказав Єнс Столтенберг.