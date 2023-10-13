Столтенберг анонсував навчання НАТО з ядерного стримування у Середземномор'ї
19:37 12 жовтня Київ, Україна
Генсек НАТО
Єнс Столтенберг
заявив, що наступного тижня Північноатлантичний альянс проведе у Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Хоча ці навчання щорічні, союзники враховуватимуть обставини, пов'язані з війною Росії проти України.
Про це Єнс Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО на рівні міністрів оборони, 12 жовтня у Брюсселі.
"Російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня Альянс проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це рутинне тренування, яке відбувається що жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та Середземного моря", - сказав Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, навчання стануть можливістю показати ефективність та безпеку ядерного стримування Альянсу.
"Це надсилає чіткий сигнал, що НАТО захищає всіх союзників", - додав генсек.
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