Зіткнення ВВС Америки і Росії в повітрі

За відомостями командувача ВПС США в Європі генерала Джеффрі Харріган, "непрофесійно і небезпечно" діяли льотчики-винищувачі ВКС РФ, коли робили перехоплення бомбардувальника B-52 над акваторією Чорного моря.
Льотчики ВКС Росії обмежили американському літаку можливість для маневрування, перегородивши курс на відстані 30 метрів, повідомив генерал.
За словами Харріган, американський бомбардувальник виконував плановий проліт в міжнародному повітряному просторі, а дії російських Су-27 загрожували безпеці польоту задіяних там повітряних суден.
Інцидент стався ще 28 серпня.
Національний центр управління обороною РФ відзначав, що екіпажі Су-27 дотримувалися міжнародних правила використання повітряного простору та ідентифікували мета з безпечної відстані.
Напередодні стало відомо, що американські військово-повітряні сили перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски.
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки уточнює, що інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.
Російська авіація підійшла на 50 морських миль до берега Аляски і протягом майже п'яти годин перебувала в міжнародному повітряному просторі, додали в командуванні.
Північне командування збройних сил США також заявило, що біля берегів Аляски спливла російський підводний човен.
У США уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, так як не виключена ймовірність, що на ньому сталася аварія, тому знадобиться допомога.
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