Зіткнення ВВС Америки і Росії в повітрі

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За відомостями командувача ВПС США в Європі генерала Джеффрі Харріган, "непрофесійно і небезпечно" діяли льотчики-винищувачі ВКС РФ, коли робили перехоплення бомбардувальника B-52 над акваторією Чорного моря.

Льотчики ВКС Росії обмежили американському літаку можливість для маневрування, перегородивши курс на відстані 30 метрів, повідомив генерал.

За словами Харріган, американський бомбардувальник виконував плановий проліт в міжнародному повітряному просторі, а дії російських Су-27 загрожували безпеці польоту задіяних там повітряних суден.

"Подібні дії збільшують вірогідність зіткнень в повітрі, є непотрібними і несумісними з хорошим льотним майстерністю і міжнародними правилами польотів", - заявив командувач ВПС США в Європі.

Інцидент стався ще 28 серпня.

Національний центр управління обороною РФ відзначав, що екіпажі Су-27 дотримувалися міжнародних правила використання повітряного простору та ідентифікували мета з безпечної відстані.

Напередодні стало відомо, що американські військово-повітряні сили перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски.

"Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправлення паливом в небі KC-135, перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в таку нормативну зону повітряної оборони Аляски", - писав Голос Америки 29 серпня.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки уточнює, що інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.

Російська авіація підійшла на 50 морських миль до берега Аляски і протягом майже п'яти годин перебувала в міжнародному повітряному просторі, додали в командуванні.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і відчувають нашу оборону", - заявив в зв'язку з цим командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Північне командування збройних сил США також заявило, що біля берегів Аляски спливла російський підводний човен.

У США уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, так як не виключена ймовірність, що на ньому сталася аварія, тому знадобиться допомога.