Вартість газу в Європі зросла на 20 відсотків

15:12 09 червня Київ, Україна

Ціна газу в Європі на торгах у четвер, 9 червня, підскочила майже на 20% на фоні початку ремонтних робіт на родовищах газу в Норвегії.

Так, липневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures виріс до $1021 за тисячу кубометрів після $855 на закритті на день раніше.



Напередодні норвезька Gassco повідомила про зупинку на щорічну профілактику родовища Visund та Heimdal (потужності на 22 млн куб. м на добу), а сьогодні стали на ремонт – Troll та Kollsnes (82 млн кубометрів).



Також на вартість газу впливає пожежа на заводі ЗПГ Freeport потужністю 15 млн тонн на рік. Робота LNG зупинена щонайменше на три тижні.