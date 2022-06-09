Вартість газу в Європі зросла на 20 відсотків

Ціна газу в Європі на торгах у четвер, 9 червня, підскочила майже на 20% на фоні початку ремонтних робіт на родовищах газу в Норвегії.
Так, липневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures виріс до $1021 за тисячу кубометрів після $855 на закритті на день раніше.
Напередодні норвезька Gassco повідомила про зупинку на щорічну профілактику родовища Visund та Heimdal (потужності на 22 млн куб. м на добу), а сьогодні стали на ремонт – Troll та Kollsnes (82 млн кубометрів).
Також на вартість газу впливає пожежа на заводі ЗПГ Freeport потужністю 15 млн тонн на рік. Робота LNG зупинена щонайменше на три тижні.
Напередодні норвезька Gassco повідомила про зупинку на щорічну профілактику родовища Visund та Heimdal (потужності на 22 млн куб. м на добу), а сьогодні стали на ремонт – Troll та Kollsnes (82 млн кубометрів).
Також на вартість газу впливає пожежа на заводі ЗПГ Freeport потужністю 15 млн тонн на рік. Робота LNG зупинена щонайменше на три тижні.
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