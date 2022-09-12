Вартість газу в Європі стабілізувалася

За даними торгів у понеділок, вартість газу в Європі встановилася близько 2000 доларів за тисячу кубометрів.
Так, спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" становить $1972 за тисячу кубометрів або 188 євро за МВт год.
Ціни на газ стабілізувалися на тлі збільшення поставок зрідженого газу (ЗПГ) із США та рівня заповнення сховищ, що перевищує план.
Ціни на газ стабілізувалися на тлі збільшення поставок зрідженого газу (ЗПГ) із США та рівня заповнення сховищ, що перевищує план.
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