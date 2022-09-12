Вартість газу в Європі стабілізувалася

17:41 12 вересня Київ, Україна

За даними торгів у понеділок, вартість газу в Європі встановилася близько 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Так, спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" становить $1972 за тисячу кубометрів або 188 євро за МВт год.



Ціни на газ стабілізувалися на тлі збільшення поставок зрідженого газу (ЗПГ) із США та рівня заповнення сховищ, що перевищує план.