Вартість газу в Європі продовжує стрімко зростати

12:50 25 серпня Київ, Україна

25 серпня вартість газу в Європі перевищила позначку 3200 доларів за тисячу кубометрів.

Так, ціна вересневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула $3236 за тисячу кубометрів.



З початку серпня середня ціна газу склала $2318, тоді як у липні – $1764 за тисячу кубометрів.



Історичний максимум ціни на газ було зафіксовано 7 березня 2022 року – $3898.



Газ дорожчає через зростання цін на ЗПГ в Азії, а також обмежену роботу основних постачальників трубопровідного газу: у Норвегії продовжуються профілактичні ремонти на промислах, а потужності газопроводу Північний потік скорочено.



Минулого тижня вартість газу на європейському ринку зросла більш як на $500. При цьому закачування газу до європейських сховищ йде за графіком.