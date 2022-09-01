Вартість газу в Європі продовжує зростати

У понеділок, 22 серпня, вартість газу в Європі перевищила рівень у 2900 доларів за тисячу кубометрів на торгах.
Так, на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ досягла 2928 доларів за тисячу кубометрів.
Минулого тижня вартість газу на європейському ринку зросла більш як на $500. При цьому закачування газу до європейських сховищ йде за графіком.
Зростання цін прискорилося після повідомлення Газпрому про повну зупинку поставок по Північному потоку-1 з 31 серпня по 2 вересня через ремонт єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі.
Минулого тижня вартість газу на європейському ринку зросла більш як на $500. При цьому закачування газу до європейських сховищ йде за графіком.
Зростання цін прискорилося після повідомлення Газпрому про повну зупинку поставок по Північному потоку-1 з 31 серпня по 2 вересня через ремонт єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі.
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