Вартість газу в Європі перевищила 2800 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання більш як на 30%.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до 279 євро за 1 МВт-год ($2853 за 1 тис. куб. м).
У той самий час, у п'ятницю, 2 вересня, торги закрилися на рівні $2213 за 1000 кубометрів.
Зростання цін почалося на тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком".
2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що в ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік мастила і до усунення проблеми газопровід буде повністю зупинено.
При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про які заявив Газпром, для зупинки Північного потоку на невизначений термін.
Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до 279 євро за 1 МВт-год ($2853 за 1 тис. куб. м).
У той самий час, у п'ятницю, 2 вересня, торги закрилися на рівні $2213 за 1000 кубометрів.
Зростання цін почалося на тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком".
2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що в ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік мастила і до усунення проблеми газопровід буде повністю зупинено.
При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про які заявив Газпром, для зупинки Північного потоку на невизначений термін.
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