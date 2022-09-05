Вартість газу в Європі перевищила 2800 доларів за тисячу кубометрів

11:36 05 вересня Київ, Україна

Ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання більш як на 30%.

Про це свідчать дані біржі ICE.



Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до 279 євро за 1 МВт-год ($2853 за 1 тис. куб. м).



У той самий час, у п'ятницю, 2 вересня, торги закрилися на рівні $2213 за 1000 кубометрів.



Зростання цін почалося на тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком".



2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що в ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік мастила і до усунення проблеми газопровід буде повністю зупинено.



При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про які заявив Газпром, для зупинки Північного потоку на невизначений термін.