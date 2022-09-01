Вартість газу в ЄС перевищила 2300 доларів за тисячу кубометрів

18:27 11 серпня Київ, Україна

У четвер, 11 серпня, вартість газу в Європі перевищила 2300 доларів за тисячу кубометрів.

Так, ціна найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула $2311 за тисячу кубометрів. З початку доби вартість зросла на 100 доларів.



На зростання цін впливають низькі поставки газу Північним потоком-1, зростаючі ціни на скраплений газ в Азії, а також зупинка з 13 серпня до кінця місяця на профілактику частини потужностей норвезького родовища Troll та встановлення підготовки газу Kollsnes, через що потужності видобутку зменшаться на 20 млн куб. м газу.