Вартість газу на європейському ринку різко впала

17:55 29 серпня Київ, Україна

29 серпня, за даними торгів, стало відомо про різке зниження вартості газу на європейському ринку.

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" складає 2810 доларів за тисячу кубометрів або 272,03 євро за МВт год.



Як пише Bloomberg, ціни на газ почали падати після того, як Німеччина заявила, що її газові сховища заповнюються швидше ніж планувалося, а деякі трейдери зафіксували прибуток після ралі останніх тижнів.



Після цього котирування впало більш ніж на 20%, частково компенсувавши стрибок минулого тижня майже на 40%.