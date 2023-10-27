Вартість біткоїна вперше з минулого року зросла до більш ніж $35 тисяч

14:01 24 жовтня Київ, Україна

Криптовалюти продовжили зростання на торгах в Азії, а біткоїн піднявся майже до 18-місячного максимуму. Він зріс на понад 6% до 35 198 доларів, що є найвищим показником з травня 2022 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.



Зазначається, що у понеділок, 23 жовтня, біткоїн підскочив на 10% під час найкращої сесії майже за рік, а 2023 року його ціна підвищилася. Криптоприв'язані акції, такі як Coinbase Global (COIN.O) або власник біткоїна MicroStrategy (MSTR.O) зросли під час торгівлі після закриття.



Інші криптовалюти, зокрема ефір, також виросли на тлі очікування створення біржового біткоїна фонду. Вартість ефіра перевищила 1800 доларів.



Біржовий фонд (ETF), який володіє біткоїнами від імені фонду інвесторів, вважається рушієм попиту, після чого він зможе будь-кому, хто не бажає торгувати на криптовалютних ринках, придбати біткоїни через фондовий ринок.



Інвестиційна компанія BlackRock (BLK.N) є однією з кількох фірм, що очікують на розгляд заявки на біткоїн-фонди в США, і припущення про їхнє ймовірне схвалення "були підігріті" лістингом iShares ETF BlacRock на вебсайт клірингової палати DTCC.



Очікування також зросли після того, як у жовтні з'явилися повідомлення про те, що Комісія з цінних паперів та бірж США не оскаржуватиме рішення суду про те, що було неправильно відхилити заявку ETF від Grayscale Investments. Зазначається, що регулятор досі не дав дозволу ETF одночасно інвестувати в біткоїни, посилаючись на ризики, пов'язані з цим, — шахрайство та маніпуляцію ринком.