Стихійне лихо в Іспанії: мешканців 8 сіл евакуювали через лісову пожежу

07:29 15 серпня Київ, Україна

Внаслідок сильної лісової пожежі в іспанській провінції Сарагоса евакуювали вісім сіл.

Про це у неділю, 14 серпня, повідомило агентство Associated Press.



За його даними, стихійне лихо в регіоні почалося в суботу через посуху. За добу вогонь по периметру поширився на 50 км.



Наголошується, що в районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. Загалом влада вивезла в безпечні місця близько 1,5 тисячі людей.



До гасіння вогню залучено сотні пожежників.



За даними АР, посуха та екстремально високі температури перетворюють 2022 рік для Іспанії на гірший рік століття з погляду пожеж. Вже зареєстровано 43 великі осередки, які спалили не менше 500 гектарів лісових насаджень.