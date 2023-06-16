Стартують найбільші в історії НАТО авіаційні навчання Air Defender 23

Сьогодні, 12 червня, у Німеччині стартують авіаційні навчання Air Defender 23 – найбільші в історії Північноатлантичного Альянсу (НАТО).
Про це повідомляє Bloomberg.
У навчаннях візьмуть участь понад 20 країн-партнерів та близько 250 літаків, у тому числі американські F-35, нідерландські Lockheed Martin, системи АВАКС, а також транспортні перевізники ВПС Японії.
Операція Air Defender 23 пройде на чотирьох об'єктах у Німеччині, а також на одному об'єкті в Нідерландах та на одному в Чехії.
Як пише Bloomberg, навчання мають на меті перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах із росією.
Авіаційні тренування триватимуть до 23 червня. Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день у різний час і в цей період ці ділянки повітряного простору будуть закриті для цивільних авіарейсів.
Раніше зазначалося, що, хоча навчання планувалося протягом кількох років, повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року змусило НАТО серйозно підготуватися до нападу на свою територію.
Про це повідомляє Bloomberg.
У навчаннях візьмуть участь понад 20 країн-партнерів та близько 250 літаків, у тому числі американські F-35, нідерландські Lockheed Martin, системи АВАКС, а також транспортні перевізники ВПС Японії.
Операція Air Defender 23 пройде на чотирьох об'єктах у Німеччині, а також на одному об'єкті в Нідерландах та на одному в Чехії.
Як пише Bloomberg, навчання мають на меті перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах із росією.
Авіаційні тренування триватимуть до 23 червня. Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день у різний час і в цей період ці ділянки повітряного простору будуть закриті для цивільних авіарейсів.
Раніше зазначалося, що, хоча навчання планувалося протягом кількох років, повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року змусило НАТО серйозно підготуватися до нападу на свою територію.
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