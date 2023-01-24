Стартували спільні військові навчання Ізраїлю та США

США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання Juniper Oak. Про це повідомив телеканал CNN.
У маневрах, які охоплять усі сфери ведення бойових дій, включаючи космічну та радіоелектронну боротьбу, візьмуть участь 100 американських літаків та 42 ізраїльських. Також буде задіяна ударна група авіаносця USS George H. W. Bush.
За даними високопоставленого представника Пентагону, до навчань буде залучено 6500 військовослужбовців США та 1100 солдатів Ізраїлю.
Очолить маневри Центральне командування США (CENTCOM).
Зазначається, що Juniper Oak є чітким сигналом Ірану та демонструють міцність союзу США та Ізраїлю. Вони відбуваються на тлі високої напруженості у відносинах між Вашингтоном та Тегераном.
У маневрах, які охоплять усі сфери ведення бойових дій, включаючи космічну та радіоелектронну боротьбу, візьмуть участь 100 американських літаків та 42 ізраїльських. Також буде задіяна ударна група авіаносця USS George H. W. Bush.
За даними високопоставленого представника Пентагону, до навчань буде залучено 6500 військовослужбовців США та 1100 солдатів Ізраїлю.
Очолить маневри Центральне командування США (CENTCOM).
Зазначається, що Juniper Oak є чітким сигналом Ірану та демонструють міцність союзу США та Ізраїлю. Вони відбуваються на тлі високої напруженості у відносинах між Вашингтоном та Тегераном.
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