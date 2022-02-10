Стартували російські військові навчання "Кавказ-2020". Чи варто остерігатися Україні?

З повідомлення пресслужби Міноборони РФ стало відомо, що 21 вересня в збройних силах Російської Федерації (РФ) почалися стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020".
Вони триватимуть до 26 вересня на території Південного військового округу (ПВО), до складу якого окупанти включили Кримський півострів.
В рамках навчань екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см ПВО заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах в окупованому Криму, Краснодарському та Ставропольському краях і Ростовській області.
Основні заходи навчань окупантів пройдуть на внутрішніх полігонах ПВО - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземних авіаційних полігонах Арзгірський та Копанський.
В акваторіях Чорного та Каспійського морів будуть проведені навчання угруповань Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, в тому числі за участю кораблів військово-морських сил Ірану, йдеться в повідомленні.
Як повідомили окупанти, для відпрацювання спільних дій на навчання запрошені військові формування від Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану.
Представники Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки планують взяти участь як спостерігачі.
Всього до навчань "Кавказ-2020" залучається близько 80 тис. осіб, в практичних діях на полігонах будуть задіяні до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти й бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.
Ці навчання є завершальним етапом комплексу заходів оперативної підготовки збройних сил РФ в поточному році, уточнили в пресслужбі російської міноборони.
Військові навчання "Кавказ" проводяться на території Південного військового округу, маневри вже проходили двічі - у 2012-му і 2016 роках. В останній раз в них взяло участь близько 12,5 тис. військовослужбовців. Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров сказав виданню "Червона зірка", що це буде основний і наймасштабніший захід бойового навчання військ в РФ в поточному році.
Колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловлював припущення, що під час проведення навчань "Кавказ-2020" Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення проблеми з водопостачанням окупованого Криму.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала створення російськими окупантами ударних угруповань в анексованому Криму, але про всяк випадок готується "до адекватного реагування".
19 вересня, практично одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020", в Україні стартували військові навчання "Об'єднані зусилля - 2020" за участю підрозділів збройних сил країн-членів НАТО, зокрема США та Великобританії.
Вони триватимуть до 26 вересня на території Південного військового округу (ПВО), до складу якого окупанти включили Кримський півострів.
В рамках навчань екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см ПВО заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах в окупованому Криму, Краснодарському та Ставропольському краях і Ростовській області.
Основні заходи навчань окупантів пройдуть на внутрішніх полігонах ПВО - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземних авіаційних полігонах Арзгірський та Копанський.
В акваторіях Чорного та Каспійського морів будуть проведені навчання угруповань Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, в тому числі за участю кораблів військово-морських сил Ірану, йдеться в повідомленні.
Як повідомили окупанти, для відпрацювання спільних дій на навчання запрошені військові формування від Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану.
Представники Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки планують взяти участь як спостерігачі.
Всього до навчань "Кавказ-2020" залучається близько 80 тис. осіб, в практичних діях на полігонах будуть задіяні до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти й бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.
Ці навчання є завершальним етапом комплексу заходів оперативної підготовки збройних сил РФ в поточному році, уточнили в пресслужбі російської міноборони.
Військові навчання "Кавказ" проводяться на території Південного військового округу, маневри вже проходили двічі - у 2012-му і 2016 роках. В останній раз в них взяло участь близько 12,5 тис. військовослужбовців. Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров сказав виданню "Червона зірка", що це буде основний і наймасштабніший захід бойового навчання військ в РФ в поточному році.
Колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловлював припущення, що під час проведення навчань "Кавказ-2020" Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення проблеми з водопостачанням окупованого Криму.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала створення російськими окупантами ударних угруповань в анексованому Криму, але про всяк випадок готується "до адекватного реагування".
19 вересня, практично одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020", в Україні стартували військові навчання "Об'єднані зусилля - 2020" за участю підрозділів збройних сил країн-членів НАТО, зокрема США та Великобританії.
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