Стартувала перша місія Китаю з дослідження Марса

14:40 23 липень Київ, Україна

Космос стає популярним, стартувала місія КНР на Марс. З китайського космодрому запущений ракета-носій "Тяньвень-1", мета місії, вивчення можливості колонізації "червоної планети".

Запуск важкого ракетаносітеля "Чанчжен-5" (CZ-5) з автоматичної міжпланетної станцією (АМС) "Тяньвень-1" загальною масою близько 5 тонн, що складається з орбітального апарату і посадкової платформи з марсоходом , був здійснений в 7:42 за київським часом зі стартового майданчика LC101 китайського космодрому Веньчан, який розташований на острові Хайнань.

Станція повинна досягти Марса через сім місяців (до 11 лютого 2021 року).



Відзначається, що в цей час вона почне виконувати гальмівної маневр і вийде на орбіту Марса.



Приблизно протягом двох місяців АМС буде проводити детальну зйомку поверхні Червоної планети для вибору найбільш підходящого місця посадки.



Планується, що 11 квітня 2021 року посадкова платформа з легким 240-кілограмовим марсоходом відокремиться від орбітального апарату і здійснить посадку на поверхню планети. Попереднім місцем посадки обраний район південній частині рівнини Утопія в східній частині північної півкулі Марса.





Запланований термін роботи марсохода становить 90 марсіанських діб (солов), які на 2,7% більше земних. Його електроживлення забезпечуватимуть чотири панелі сонячних батарей. Швидкість пересування китайського ровера досягає 200 метрів на годину.

Китайський марсохід оснащений мультиспектрального камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією підповерхневого зондування для дослідження геологічної будови Марса до 10-метрової глибини, приладом для аналізу хімічного складу грунту і пошуку біомолекул, а також детекторами магнітного поля і метеостанцією.



Орбітальний апарат обладнаний двома камерами, в тому числі з високою роздільною здатністю, підповерхневим радаром для зондування грунту на глибину до 100 метрів і інфрачервоним спектрометром для визначення мінералогічного складу порід на поверхні планети. Його головним завданням буде побудова топографічної карти Марса, вивчення іоносфери і складу марсіанського грунту, а також пошуки покладів льоду під поверхнею Червоної планети.



Це вже друга земна місія до Марса з початку тижня. У понеділок до Червоної планети на японській ракеті-носії H-IIA відправився космічний апарат Al Amal ( "Надія") ОАЕ. Орбітальний апарат призначений для вивчення марсіанського клімату і нижніх шарів атмосфери, де формується погода Червоної планети, в тому числі пилові бурі.