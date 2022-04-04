Стартував перший рейс гіперлупу Річарда Бренсона з пасажирами на борту

13:21 09 листопада Київ, Україна

У Лас-Вегасі відбувся перший стартовий запуск гіперлупу Virgin Hyperloop. На борту капсули знаходилося двоє людей, рухалася вона по випробувальній трасі і розігналася до швидкості в 100 миль на годину.



Про це повідомляє The Guardian.



Джош Гігель, технічний директор Virgin Hyperloop, і Сара Лучіан, директорка по роботі з пасажирами, здійснили першу поїздку. Вони сіли в двомісну капсулу Virgin Hyperloop з ременями безпеки, плюшевими сидіннями і маленькими вікнами.



За словами компанії, капсула Virgin Hyperloop розігналася на випробувальній трасі тільки до 100 миль на годину. Однак керівники Virgin Hyperloop розглядають цей тест як важливу віху і крок до комерціалізації технології гіперлуп.



Гіперлуп - це транспортна система, де люди подорожують в поїзді, який переміщається у вакуумній трубі зі швидкістю понад 700 км на годину. Система Virgin Hyperloop містить магнітну левітацію, дуже схожу на ту, яку використовують в сучасних проєктах високошвидкісних залізниць в Японії і Німеччині.



Virgin Hyperloop передбачає створення систем, що з'єднують міста. Джош Гігель пояснив, що його майбутні комерційні системи матимуть кабіни місткістю від 25 до 30 осіб. Він також розповів, що Virgin Hyperloop передбачає перевезення десятків тисяч пасажирів на годину.

Системи Hyperloop можуть працювати як над землею, так і під землею, але поки компанія зосередилася на наземних проєктах. Прокладання тунелів під землею може зайняти багато часу і буде коштувати надто дорого для випробувальних конструкцій.



У компанії прогнозують, що система гіперлупу буде сертифікована в 2025 або 2026 році.