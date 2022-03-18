Стало відомо, чому Іран не називає імена винних у катастрофі МАУ

Стала відома причина, з якої не називаються імена винних у трагедії збитого в Ірані українського літака. Як пише Радіо Свобода, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Іран не може розголошувати імена підозрюваних в збитті літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) над Тегераном в січні 2020 року.

Він підкреслив, що іранська сторона заявила про неможливість оприлюднення персональних даних підозрюваних до прийняття вироку суду.

"Чутливим для них є і питання, що обвинувачені є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонено на національному рівні", - сказав Мамедов.

Додамо, Іран заявив про початок виплат сім'ям жертв рейсу МАУ. Влада країни стверджує, що деякі родичі загиблих пасажирів вже отримали по 150 тисяч доларів. А ось Україна таку суму компенсації відкинула.