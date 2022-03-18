Стало відомо, чому Іран не називає імена винних у катастрофі МАУ

Стала відома причина, з якої не називаються імена винних у трагедії збитого в Ірані українського літака. Як пише Радіо Свобода, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Іран не може розголошувати імена підозрюваних в збитті літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) над Тегераном в січні 2020 року.
Він підкреслив, що іранська сторона заявила про неможливість оприлюднення персональних даних підозрюваних до прийняття вироку суду.
Додамо, Іран заявив про початок виплат сім'ям жертв рейсу МАУ. Влада країни стверджує, що деякі родичі загиблих пасажирів вже отримали по 150 тисяч доларів. А ось Україна таку суму компенсації відкинула.
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