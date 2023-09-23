Стало відомо про секретні переговори Британії з росією – ЗМІ

07:42 23 вересня Київ, Україна

За інформацією британського видання Inews, між Британією та російською федерацією відбуваються дипломатичні зустрічі, про які ніде не повідомляється. Такі таємні переговори проводяться на рівні офіційних осіб Великобританії та провідних осіб Кремля. Під час зустрічей обговорювалися питання, які так чи інакше стосуються війни в Україні.

ЗМІ з'ясували, що періодичні таємні зустрічі проходили за останні 18 місяців у таких місцях, як Відень та Нью-Йорк.. Зустрічі були організовані для обговорення питань як безпеки самої Великобританії, так і міжнародної безпеки.

Зокрема, на цих зустрічах порушували питання дефіциту зерна та ядерної безпеки. При цьому Великобританія жодного разу не намагалася розпочати мирні переговори щодо пошуку дипломатичного припинення війни в Україні.

Представник британського МЗС підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами були лише у тих ситуаціях, коли це вважалося "абсолютно необхідним".

Колишній офіцер розвідки, який зараз працює з урядом Великобританії, зазначив, що вторгнення в Україну є "однією з небагатьох тем", де британський уряд має "чітку стратегічну позицію", яку поділяють НАТО та інші союзники.. Тому було б "дивно", якби британським дипломатам наказали вести переговори про припинення конфлікту.

Колишній співробітник британського МЗС заявив, що подібна "кулуарна дипломатія" вважається "дуже хорошою практикою", адже дозволяє тримати діалог відкритим для зменшення ризиків.

"Я б більше хвилювався, якби вони (таємні зустрічі – ред.) не відбувалися", - заявив колишній дипломат.

Нагадаємо, прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії буде пред'явлено звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь росії.