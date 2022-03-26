Стало відомо місцезнаходження зниклого Шойгу

Як стало відомо вчора з повідомлення радника голови МВС України Антона Геращенка, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який зник з поля зору ЗМІ, перебуває на лікуванні після перенесеного інфаркту.

"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією радника, інфаркт Шойгу стався після догани з боку російського президента Володимира Путіна за повний провал вторгнення в Україну.

Як зазначено, зараз глава російського оборонного відомства проходить реабілітацію в Москві, у Головному військовому клінічному шпиталі імені М.М.. Бурденко.

Нагадаємо, три дні тому російські ЗМІ звернули увагу на те, що Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня.. Як пояснили у Кремлі, міністр дуже залучений до командування так званою "спецоперацією" на території України.

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