Стали відомі деталі домовленостей США і Німеччини по ПП-2

Метою переговорів США і Німеччини було "обговорення низки заходів, спрямованих на скорочення ризиків", пов'язаних з реалізацією проєкту "Північний потік-2".
Про це повідомила заступниця глави Держдепу з політичних питань Вікторія Нуланд. Документ про результати переговорів оприлюднено на сайті МЗС Німеччини.
Основні пункти домовленостей:
- відповідно до досягнутої угоди сторін, в разі спроб Росії використовувати енергію як зброю або здійснити подальші агресивні дії проти України Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії;
- в документі зазначається, що зобов'язання направлено на те, щоб Росія не використала жоден трубопровід, включаючи "Північний потік-2", для досягнення агресивних політичних цілей;
- заходи можуть містити санкції, при цьому Берлін повинен ініціювати їхнє прийняття не тільки на національному, а й на загальноєвропейському рівні;
- Сполучені Штати і Німеччина наполягають на тому, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року;
- Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні важелі для забезпечення продовження на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією;
- для вирішення питання з продовженням транзиту газу Берлін повинен призначити спеціального посланника, на його роботу буде виділено 70 млн доларів;
- Німеччина, зокрема, взяла на себе зобов'язання створити "зелений фонд" в розмірі 1 млрд доларів і виділити Україні кошти на перехід до нових джерел енергії. Також в цей фонд Берліном буде внесено початкове пожертвування в розмірі не менше 175 млн доларів.
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