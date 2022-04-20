Стали відомі деталі домовленостей США і Німеччини по ПП-2

09:15 22 липня Київ, Україна

Метою переговорів США і Німеччини було "обговорення низки заходів, спрямованих на скорочення ризиків", пов'язаних з реалізацією проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомила заступниця глави Держдепу з політичних питань Вікторія Нуланд. Документ про результати переговорів оприлюднено на сайті МЗС Німеччини.



Основні пункти домовленостей: