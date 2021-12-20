США припинили торгові відносини з М'янмою через держпереворот

08:13 30 березень Київ, Україна

До повернення демократично обраного уряду М'янми США прийняли рішення припинити співпрацю з М'янмою в рамках угоди про торгівлю та інвестиції.

Про це йдеться в офіційній заяві торгового представника США Кетрін Тай.

«Сполучені Штати підтримують народ М'янми в його зусиллях відновити демократично обраний уряд, який був основою економічного зростання і реформ», - наголошується в заяві.

При цьому підкреслюється, що офіційний Вашингтон рішуче засуджує жорстоке насильство сил безпеки проти цивільного населення в цій країні.

«Вбивство мирних протестувальників, студентів, працівників, лідерів профспілок, медиків і дітей шокувало міжнародне співтовариство. Ці дії є прямим зазіханням на перехідний демократичний процес в країні і зусилля народу М'янми досягти мирного і процвітаючого майбутнього», - підкреслюється в документі.

В Офісі торгового представника США також уточнили, що призупинення торговельних відносин з М'янмою «буде діяти до повернення демократично обраного уряду» в цій країні.