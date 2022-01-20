США заявили, що ядерні переговори з Іраном перебувають на «завершальній стадії»

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Виступаючи в Берліні після зустрічі з високопоставленими дипломатами з Німеччини, Франції та Великобританії, Блінкен сказав, що чим довше Іран не дотримуватиметься Віденської угоди 2015 року, покликаної приборкати ядерну програму Тегерана, тим ближче він буде до створення атомної зброї.



«Ми дійсно знаходимося на заключній стадії», — сказав Блінкен журналістам, додавши, що, на його думку, в ході раунду переговорів, що триває, в австрійській столиці було досягнуто скромного прогресу. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори з Іраном щодо ядерної програми знаходяться на «завершальній стадії», але попередив, що якщо угода не буде досягнута найближчими тижнями, Вашингтон і її союзники можуть змінити тактику.Виступаючи в Берліні після зустрічі з високопоставленими дипломатами з Німеччини, Франції та Великобританії, Блінкен сказав, що чим довше Іран не дотримуватиметься Віденської угоди 2015 року, покликаної приборкати ядерну програму Тегерана, тим ближче він буде до створення атомної зброї.«Ми дійсно знаходимося на заключній стадії», — сказав Блінкен журналістам, додавши, що, на його думку, в ході раунду переговорів, що триває, в австрійській столиці було досягнуто скромного прогресу.



"Але ми не там, де маємо бути. І якщо ми не дістанемося цього найближчим часом, нам доведеться піти іншим шляхом», — сказав він.



Нагадаємо, Сполучені Штати вийшли з Віденської угоди за президента Дональда Трампа і відновили економічні санкції проти Тегерана. У відповідь Іран підвищив видобуток урану, що збагачується, порушивши колишні угоди.