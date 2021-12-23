США завершують участь у війні в Афганістані

Сполучені Штати Америки до 11 вересня виведуть війська з Афганістану, таку заяву зробив президент США Джо Байден.
З відповідною заявою він виступив під час включення з Білого дому.
Він підкреслив, що зараз прийшов час закінчити найдовшу війну, в якій беруть участь США.
Він зазначив, що виведення сил США з Афганістану розпочнеться 1 травня. Остаточне виведення відбудеться до 11 вересня, в 20 річницю терактів 2001 року, які втягнули Сполучені Штати в цю війну.
Також став відомо, що сили НАТО планують вийти з Афганістану одночасно в координації з військами США.
Крім 2,5 тис. американських військовослужбовців, в цій азіатській країні знаходяться ще 7 тисяч військових переважно країн-членів НАТО. Скоординований вихід військ багатьох країн НАТО залежить від повітряної підтримки сил США.
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