США завершують участь у війні в Афганістані

10:01 15 квітень Київ, Україна

Сполучені Штати Америки до 11 вересня виведуть війська з Афганістану, таку заяву зробив президент США Джо Байден

З відповідною заявою він виступив під час включення з Білого дому.

"Я вже четвертий президент Сполучених Штатів, який керує присутністю американських військ в Афганістані. Два республіканці, два демократи. Я не перекладу цю відповідальність на п'ятого", - зазначив Байден.

Він підкреслив, що зараз прийшов час закінчити найдовшу війну, в якій беруть участь США.

"Час американським військам повернутися додому", - заявив президент США.

Він зазначив, що виведення сил США з Афганістану розпочнеться 1 травня. Остаточне виведення відбудеться до 11 вересня, в 20 річницю терактів 2001 року, які втягнули Сполучені Штати в цю війну.

"Ми не будемо поспішати з виходом. Ми зробимо все відповідально, свідомо і безпечно, і ми будемо робити це в повній координації з нашими союзниками і партнерами, які зараз мають в Афганістані більше сил, ніж ми", - зазначив Байден.

Також став відомо, що сили НАТО планують вийти з Афганістану одночасно в координації з військами США.

"Ми будемо тісно співпрацювати в наступні місяці щодо безпечного і скоординованого виходу наших сил з Афганістану", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселі.

Крім 2,5 тис. американських військовослужбовців, в цій азіатській країні знаходяться ще 7 тисяч військових переважно країн-членів НАТО. Скоординований вихід військ багатьох країн НАТО залежить від повітряної підтримки сил США.