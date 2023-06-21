США укладають мільярдний контракт на ракети AMRAAM із компанією Raytheon

13:55 21 червня Київ, Україна

Міністерство оборони США уклало угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на замовлення ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) на 1,1 млрд доларів США, які, зокрема, планується постачати і в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі Пентагону.



Очікується, що замовлення буде виконано до 31 січня 2027 року.



Контракт передбачає незасекречені закордонні військові поставки в Україну, Бахрейн, Бельгію, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Угорщину, Італію, Японію, Нідерланди, Норвегію, Катар, Саудівську Аравію, Сінгапур, Південну Корею, Іспанію, Швейцарію та Великобританію - на них припадає 39% вартості контракту.