США заблокували продаж зброї Угорщині через зрив заявки Швеції на членство в НАТО

08:49 15 червня Київ, Україна





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Зазначається, що рішення загальмувати нові продажі зброї Будапешту демонструє зростаючий гнів на Угорщину з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко блокує продаж зброї країнам у будь-якій частині світу. Се натор Джеймс Ріш від Республіканської партії у Комітеті з міжнародних відносин заблокував продаж зброї США Угорщині на суму 735 мільйонів доларів через відмову країни схвалити членство Швеції у Північноатлантичному альянсі.Про це повідомляє The Wall Street Journal.Зазначається, що рішення загальмувати нові продажі зброї Будапешту демонструє зростаючий гнів на Угорщину з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко блокує продаж зброї країнам у будь-якій частині світу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював своє занепокоєння владі Угорщини щодо її відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Є факт, що зараз червень і цього ще не зроблено, я вирішив, що продаж нового військового обладнання США Угорщині буде припинено", — сказав Джеймс Ріш.

За його словами, Угорщина має дозволити вступ Швеції до Альянсу, якщо вона хоче придбати пакет озброєнь, що включає 24 ракетні пускові батареї HIMARS і більше 100 ракет і контейнерів разом з відповідними частинами та підтримкою.



Видання зазначає, що всі великі продажі зброї США вимагають від голови та високопоставлених членів Комітетів із закордонних справ Сенату та Палати представників дати схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж. Заперечення Джеймса Ріша заважають Держдепартаменту фіналізувати угоду із продажу зброї Угорщині.



Водночас представник Держдепу відмовився коментувати цю тему, заявивши, що департамент не коментує "незавершений продаж зброї".



Речник уряду Угорщини не відповів на запит про коментар.