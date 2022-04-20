США взяли на постійний контроль "ядерну тріаду" рф

16:27 20 квітня Київ, Україна





Глава Пентагону Ллойд Остін два чи три рази на тиждень отримує звіт про стан російської «ядерної тріади», яка налічує понад 1,5 тисячі боєголовок в оперативній готовності, повідомляє CNN з посиланням на американських військових чиновників.



Поки що, за їхніми словами, США не бачать ознак того, що володимир путін підготувався натиснути на «червону кнопку», хоч і оцінюють ймовірність такого сценарію «вище, ніж будь-коли після Холодної війни».



На думку глави ЦРУ Вільяма Бернса, путін може зважитися на ядерну опцію від відчаю у зв'язку із труднощами, які зазнає його армія. США перевели у постійний режим контроль за ядерною зброєю росії, яка була приведена до підвищеної боєготовності після початку вторгнення в Україну.Глава Пентагону Ллойд Остін два чи три рази на тиждень отримує звіт про стан російської «ядерної тріади», яка налічує понад 1,5 тисячі боєголовок в оперативній готовності, повідомляє CNN з посиланням на американських військових чиновників.Поки що, за їхніми словами, США не бачать ознак того, що володимир путін підготувався натиснути на «червону кнопку», хоч і оцінюють ймовірність такого сценарію «вище, ніж будь-коли після Холодної війни».На думку глави ЦРУ Вільяма Бернса, путін може зважитися на ядерну опцію від відчаю у зв'язку із труднощами, які зазнає його армія.



«З огляду на можливу нерозсудливість президента путіна та російського керівництва, враховуючи проблеми, які вони поки що відчували з військової точки зору, ніхто з нас не може легко ставитися до загрози, яку представляє можливе звернення до тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності», - заявив Бернс минулого тижня, виступаючи в Університеті технологій Джорджії.



24 лютого, оголошуючи про початок "спецоперації", путін пригрозив безпрецедентними наслідками західним країнам, якщо ті втрутяться в його плани, а через три дні на зустрічі з міністром оборони сергієм шойгу та начальником генштабу валерієм герасимовим путін наказав перевести стратегічні сили в особливий режим несення бойового чергування.



Це було зроблено після того, як у лютому міноборони провело великі навчання «Гром» з використанням усієї ядерної тріади, що фактично імітують початок ядерної війни.