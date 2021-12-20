США виступили проти "вагнерівців" у Малі

15:57 16 грудень Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав військову хунту, яка управляє Малі, не приймати російських найманців із приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

"Вагнерівці, відомі своєю дестабілізуючою діяльністю та порушеннями прав людини, не принесуть мир у Малі", - сказав Блінкен.





Днями ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера, його керівництва та пов'язаних юридичних осіб, а в середу призупинив військову навчальну місію у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Причиною цього рішення стала інформація про "контроль" найманців над збройними силами країни, заявив командувач навчання ЄС генерал Жак Ланглад де Монгро.



За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Франції, приватні найманці Як йдеться у заяві Блінкена, послуги найманців із ПВК Вагнера коштуватимуть Малі $10 млн на місяць. За його словами, ці гроші країна могла б використати для підтримки власних збройних сил та держслужб.Днями ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера, його керівництва та пов'язаних юридичних осіб, а в середу призупинив військову навчальну місію у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Причиною цього рішення стала інформація про "контроль" найманців над збройними силами країни, заявив командувач навчання ЄС генерал Жак Ланглад де Монгро.За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Франції, приватні найманці підтримали армію ЦАР у відсічі повстанців, які намагалися просунутися до столиці країни. Росія це заперечує.

"Мета тимчасового призупинення наших операцій - уникнути "зустрічі" з цими найманцями та гарантувати, що вони не використовують центральноафриканських солдатів, яких ми навчили, - повідомив командувач європейських навчань.

За його словами, зараз близько 70 європейських інструкторів повернулися до своїх країн, але навчання може відновитися, "коли ми отримаємо гарантії, що солдати Центральної Африки не будуть використовувати найманців Вагнера".