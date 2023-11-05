США виступають проти припинення вогню з боку Ізраїлю - Ентоні Блінкен

09:06 05 листопада Київ, Україна

Як відповідь на удари авіації ЦАХАЛ по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації Хезболла в Лівані, держсекретар США Ентоні Блінкен вказав на необхідність запобігти створенню нового фронту в нинішньому конфлікті з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

У той же час, під час зустрічі з главами МЗС ключових арабських країн в Йорданії Ентоні Блінкен сказав, що влада США не підтримує припинення вогню в секторі Газа, але виступає за гуманітарні паузи.

"Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що він зробив 7 жовтня", - сказав глава Держдепу.

При цьому Блінкен наголосив на важливості ще більших зусиль, щоб захистити громадянське населення сектору Газа.. На його думку, це завдання потрібно полегшити завдяки гуманітарним паузам.

Нагадаємо, цього тижня Ентоні Блінкен знову прибув до Ізраїлю – вже втретє з початку нападу бойовиків ХАМАС та початку активних військових дій з боку ЦАХАЛ.

Також Блінкен розповів про плани Ізраїлю.. Він заявив, що Тель-Авів не має наміру керувати сектором Газа після закінчення війни.