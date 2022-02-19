США висловили підтримку Ізраїлю у питаннях Ірану та ядерної зброї

18:10 16 лютий Київ, Україна





Пелосі дотримувалася того, що є спільного у США та Ізраїлю, особливо в їхньому прагненні приборкати ядерний потенціал Ірану та знайти шлях до миру з палестинцями.



"США залишаються непохитними, я продовжую використовувати це слово, в нашій підтримці безпеки Ізраїлю та його регіональної стабільності", - сказала Пелосі.



Дипломатичні переговори США та Ізраїлю припали на напружений момент у відносинах між країнами, оскільки у Відні затягуються переговори щодо угоди з обмеження ядерних можливостей Ірану. Американська підтримка Ізраїлю залишається «залізною», заявила речниця Палати представників США Ненсі Пелосі членам ізраїльського парламенту, незважаючи на глибокі розбіжності між країнами щодо Ірану, миру з палестинцями та інші питання.Пелосі дотримувалася того, що є спільного у США та Ізраїлю, особливо в їхньому прагненні приборкати ядерний потенціал Ірану та знайти шлях до миру з палестинцями."США залишаються непохитними, я продовжую використовувати це слово, в нашій підтримці безпеки Ізраїлю та його регіональної стабільності", - сказала Пелосі.Дипломатичні переговори США та Ізраїлю припали на напружений момент у відносинах між країнами, оскільки у Відні затягуються переговори щодо угоди з обмеження ядерних можливостей Ірану.



Президент США Джо Байден провів кампанію за продовження та розширення ядерної угоди з Іраном після того, як колишній президент Дональд Трамп за рішучої підтримки тодішнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху вийшов з угоди у 2018 році.



З того часу США знову ввели санкції, а Іран активізував свою ядерну діяльність, накопичивши запаси високозбагаченого урану, які виходять далеко за межі угоди.



Ізраїль заявив, що не буде пов'язаний будь-якою міжнародною угодою, що стосується ядерної програми Ірану, і заявляє, що готовий вжити військових дій, якщо це необхідно, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю. Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.



Пелосі підкреслює, що Ізраїль і США, як і раніше, стурбовані однією і тією ж загрозою з боку Ірану.



"Ми разом боремося з тероризмом, що походить від Ірану, як у регіоні, так і в його ядерних розробках", - сказала вона. «Ядерна загроза Ірану має глобальний характер. Близькість Ізраїлю до Ірану непокоїть усіх нас».



Пелосі також порушила питання про прихильність адміністрації Байдена палестинській державності в той час, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виступає проти цієї ідеї.



«Наша делегація також знаходиться тут, щоб підтвердити відданість Америки справедливому та міцному рішенню на основі двох держав, яке включає зміцнення стабільності та безпеки для Ізраїлю, палестинців та їхніх сусідів», — сказала Пелосі.