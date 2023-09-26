США виділяють $2 млрд на зміцнення оборони Польщі

Вашингтон має намір виділити близько 2 мільярдів доларів на оновлення оборонних можливостей Польщі. Це оголошення було зроблено у заяві Державного департаменту США у понеділок, 25 вересня.
У своїй заяві США наголосили, що Польща вважається надійним союзником у галузі безпеки та відіграє важливу роль у колективній обороні східного флангу НАТО.
Крім того, наголошується, що Польща не лише бере активну участь у наданні міжнародної допомоги Україні, але також зосереджує значні кошти на зміцненні регіональної безпеки шляхом інвестицій в оборонні потреби.
Державний департамент США наголосив, що Польща успішно виконала зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році щодо інвестицій в оборону.
Крім вищезгаданих двох мільярдів доларів, США також нададуть до 60 мільйонів доларів на покриття витрат за новою позикою, що дозволить прискорити модернізацію оборони Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонної продукції та послуг у Сполучених Штатах.
У своїй заяві США наголосили, що Польща вважається надійним союзником у галузі безпеки та відіграє важливу роль у колективній обороні східного флангу НАТО.
Крім того, наголошується, що Польща не лише бере активну участь у наданні міжнародної допомоги Україні, але також зосереджує значні кошти на зміцненні регіональної безпеки шляхом інвестицій в оборонні потреби.
Державний департамент США наголосив, що Польща успішно виконала зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році щодо інвестицій в оборону.
Крім вищезгаданих двох мільярдів доларів, США також нададуть до 60 мільйонів доларів на покриття витрат за новою позикою, що дозволить прискорити модернізацію оборони Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонної продукції та послуг у Сполучених Штатах.
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