США виділять $500 млн на допомогу афганським біженцям

12:18 17 серпня Київ, Україна

Як стало відомо, 17 серпня президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким уряд США виділить до 500 мільйонів доларів на надання підтримки біженцям з Афганістану.

Раніше Байден заявив, що США розширять доступ для біженців, щоб охопити уразливі групи афганців, які працювали на посольство, недержавні організації США і в американських новинних агентствах.

Згідно з документом, гроші спрямують на задоволення нагальних потреб біженців, жертв конфлікту і інших осіб, що піддаються ризику в результаті ситуації в Афганістані.

Нагадаємо, що раніше ООН закликала до створення інклюзивного уряду в Афганістані. В ООН закликали до негайного припинення всіх бойових дій і створення шляхом всеосяжних переговорів нового уряду, до якого повинні входити жінки.