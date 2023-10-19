США вводять нові санкції проти осіб та організацій, які підтримують іранські військові програми

Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про введення санкцій проти 11 осіб, восьми організацій та одного судна з Ірану, Гонконгу, Китаю та Венесуели. Усі вони сприяли ракетній програмі Ірану, а також виробництву безпілотних літальних апаратів.
Про це йдеться у пресрелізі Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Також Мінфін США у координації з Держдепом, Міністерством торгівлі та Мін'юстом країни випустили нові положення для приватної промисловості із закупівлі іранських ракет. У цих документах уточнюється відповідальність за такі дії та пов'язані з ними ризики нових санкцій з боку США та інших обмежень.
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