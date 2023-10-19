США вводять нові санкції проти осіб та організацій, які підтримують іранські військові програми

09:50 19 жовтня Київ, Україна

Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про введення санкцій проти 11 осіб, восьми організацій та одного судна з Ірану, Гонконгу , Китаю та Венесуели. Усі вони сприяли ракетній програмі Ірану, а також виробництву безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Особи, визначені сьогодні, матеріально підтримували Корпус вартових ісламської революції (IRGC), Міністерство оборони та Управління матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL) або їхніх підлеглих структур у виробництві та передачі ракет та БПЛА", - зазначили у Мінфіні США.

Також Мінфін США у координації з Держдепом, Міністерством торгівлі та Мін'юстом країни випустили нові положення для приватної промисловості із закупівлі іранських ракет. У цих документах уточнюється відповідальність за такі дії та пов'язані з ними ризики нових санкцій з боку США та інших обмежень.