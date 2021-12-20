США вводять ембарго на постачання зброї до Камбоджі

14:20 09 грудень Київ, Україна





Додаткові обмеження на товари та послуги, пов'язані з обороною, мають бути опубліковані та набудуть чинності вже сьогодні.



У Федеральному реєстрі США йдеться, що події в Камбоджі «суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США».



Метою ембарго є забезпечення того, щоб предмети оборонного призначення не були доступні військовій розвідці Камбоджі без попереднього розгляду з боку уряду США, йдеться у повідомленні.



Останні обмеження відбулися після того, як у листопаді Міністерство фінансів наказало ввести санкції проти двох високопоставлених камбоджійських військових за корупцію, а також на тлі зростаючої стурбованості щодо впливу Пекіна.



Тоді уряд США випустив рекомендацію, в якій американські компанії попереджали про потенційний контакт з організаціями Камбоджі та її збройними силами, які «займаються порушеннями прав людини, корупцією та іншими дестабілізуючими діями».



Камбоджа назвала ці санкції «політично мотивованими» і заявила, що не обговорюватиме їх із Вашингтоном.



США мають аналогічний контроль над експортом товарів, які можуть бути перенаправлені «кінцевим військовим споживачам» у М'янмі, Китаї, Росії та Венесуелі.



Експорт США до Камбоджі у 2019 році склав 5,6 мільярда доларів. Обсяги експорту США до Камбоджі військового призначення були відомі відразу. США є найбільшим експортним ринком для Камбоджі, великим центром виробництва одягу, але три чверті імпорту Камбоджі посідає Китай та інші країни Азії.



США припинили військову допомогу Камбоджі після перевороту 1997 року, внаслідок якого лідер країни Хун Сен захопив усю владу після повалення свого співголови принца Нородома Ранарідха. Хун Сен залишається прем'єр-міністром. У серпні 2005 року президент Джордж Буш скасував заборону, пославшись на згоду Пномпеня звільнити американців у Камбоджі від судового переслідування Міжнародним кримінальним судом, що базується у Нідерландах. США ввели ембарго на постачання зброї Камбоджі, пославшись на посилення воєнного впливу Китаю, корупцію та порушення прав людини з боку уряду та збройних сил у країні Південно-Східної Азії.Додаткові обмеження на товари та послуги, пов'язані з обороною, мають бути опубліковані та набудуть чинності вже сьогодні.У Федеральному реєстрі США йдеться, що події в Камбоджі «суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США».Метою ембарго є забезпечення того, щоб предмети оборонного призначення не були доступні військовій розвідці Камбоджі без попереднього розгляду з боку уряду США, йдеться у повідомленні.Останні обмеження відбулися після того, як у листопаді Міністерство фінансів наказало ввести санкції проти двох високопоставлених камбоджійських військових за корупцію, а також на тлі зростаючої стурбованості щодо впливу Пекіна.Тоді уряд США випустив рекомендацію, в якій американські компанії попереджали про потенційний контакт з організаціями Камбоджі та її збройними силами, які «займаються порушеннями прав людини, корупцією та іншими дестабілізуючими діями».Камбоджа назвала ці санкції «політично мотивованими» і заявила, що не обговорюватиме їх із Вашингтоном.США мають аналогічний контроль над експортом товарів, які можуть бути перенаправлені «кінцевим військовим споживачам» у М'янмі, Китаї, Росії та Венесуелі.Експорт США до Камбоджі у 2019 році склав 5,6 мільярда доларів. Обсяги експорту США до Камбоджі військового призначення були відомі відразу. США є найбільшим експортним ринком для Камбоджі, великим центром виробництва одягу, але три чверті імпорту Камбоджі посідає Китай та інші країни Азії.США припинили військову допомогу Камбоджі після перевороту 1997 року, внаслідок якого лідер країни Хун Сен захопив усю владу після повалення свого співголови принца Нородома Ранарідха. Хун Сен залишається прем'єр-міністром. У серпні 2005 року президент Джордж Буш скасував заборону, пославшись на згоду Пномпеня звільнити американців у Камбоджі від судового переслідування Міжнародним кримінальним судом, що базується у Нідерландах.



З того часу, як у 2006 році було відновлено прямі військові зв'язки між двома країнами, США пообіцяли надати Камбоджі багатомільйонну військову допомогу, спочатку для того, щоб допомогти покращити безпеку кордонів та операції з підтримки миру.



Китай – найбільший інвестор Камбоджі та найближчий політичний партнер. Він був головним покровителем кривавого режиму Пол Пота в 1970-х роках і довгий час підтримував міцні стосунки з Хун Сеном, який правив понад 30 років і ставав дедалі репресивнішим.



Підтримка Пекіна дозволяє Камбоджі ігнорувати занепокоєння Заходу щодо її поганої репутації в галузі прав людини та політичних прав, і, у свою чергу, Камбоджа загалом підтримує геополітичні позиції Пекіна з таких питань, як його територіальні претензії у Південнокитайському морі.



Будівництво нових китайських військових об'єктів на військово-морській базі Камбоджі Реам є предметом серйозних розбіжностей із Вашингтоном.

Реам стоїть перед Сіамською затокою, що примикає до Південнокитайського моря, де Китай агресивно заявляє про свої претензії практично на весь стратегічний водний шлях. США відмовилися визнати масштабні домагання Китаю, і 7-й флот ВМФ регулярно проходить повз острови, що утримуються Китаєм, в умовах, які вони називають свободою судноплавства.



В останні роки уряд Хун Сена розправився з політичною опозицією, закрив засоби масової інформації та змусив сотні камбоджійських політиків, правозахисників та журналістів залишити країну.



Правозахисні групи заявляють, що уряд брав участь у довільних арештах та інших зловживаннях і намагався зобразити мирну незгоду щодо корупції, земельних прав та інших питань як спроби повалити уряд.