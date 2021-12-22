США вводить санкції проти фізичних осіб Судану

У США прийнято рішення про обмеження видачі віз прихильникам відстороненого від керівництва країною президента Судану Омара аль-Башира. На думку держсекретаря США ці люди підривають зусилля, спрямовані на подолання перехідного уряду Судану.
Сполучені Штати ввели 13 серпня візові обмеження проти "безлічі осіб". Про це йдеться в поширеному Держдепартаментом письмовій заяві держсекретаря США Майкла Помпео.
"Держсекретар вводить візові обмеження щодо осіб, які проживають як в Судані, так і за його межами, які, як передбачається, несуть відповідальність, причетні, безпосередньо або побічно пов'язані з підривом зусиль очолюваного цивільними особами перехідного уряду Судану щодо виконання [умов] політичної угоди від 17 липня 2019 року і конституційної декларації від 17 серпня 2019 року ", - зазначив шеф американської дипломатії.
Помпео перерахував всі причини, за якими та чи інша людина потрапив до списку санкцій.
400;">Майкл Помпео не уточнив, проти кого саме введені рестрикції, додавши, що мова йде про прихильників відстороненого від влади президента країни Омара аль-Башира
"Список цих осіб не є загальнодоступним. Однак будь-яка заява, яке вони можуть подати на поїздку в США, буде розглядатися відповідно до встановлених правил ", - додав Помпео.
Як підкреслив керівник Держдепартаменту, США підтримують перехідний уряд на чолі з прем'єр-міністром Абдаллою Хамдуком.
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