США вводить санкції проти фізичних осіб Судану

У США прийнято рішення про обмеження видачі віз прихильникам відстороненого від керівництва країною президента Судану Омара аль-Башира. На думку держсекретаря США ці люди підривають зусилля, спрямовані на подолання перехідного уряду Судану.

Сполучені Штати ввели 13 серпня візові обмеження проти "безлічі осіб". Про це йдеться в поширеному Держдепартаментом письмовій заяві держсекретаря США Майкла Помпео.

"Держсекретар вводить візові обмеження щодо осіб, які проживають як в Судані, так і за його межами, які, як передбачається, несуть відповідальність, причетні, безпосередньо або побічно пов'язані з підривом зусиль очолюваного цивільними особами перехідного уряду Судану щодо виконання [умов] політичної угоди від 17 липня 2019 року і конституційної декларації від 17 серпня 2019 року ", - зазначив шеф американської дипломатії.

Помпео перерахував всі причини, за якими та чи інша людина потрапив до списку санкцій.

"Це включає створення перешкод для роботи цивільних міністрів, припинення здійснення положень конституційної декларації, затягування підготовки до розробки нової конституції і підготовки до виборів у 2022 році, а також корупцію, зловживання, порушення прав людини в Судані, що послаблює владу очолюваного цивільними особами перехідного уряду ", - заявив Держсекретар.

400;">Майкл Помпео не уточнив, проти кого саме введені рестрикції, додавши, що мова йде про прихильників відстороненого від влади президента країни Омара аль-Башира

"Список цих осіб не є загальнодоступним. Однак будь-яка заява, яке вони можуть подати на поїздку в США, буде розглядатися відповідно до встановлених правил ", - додав Помпео.

Як підкреслив керівник Держдепартаменту, США підтримують перехідний уряд на чолі з прем'єр-міністром Абдаллою Хамдуком.