США вводять нові санкції проти іранської кібергрупи

21:03 17 вересень Київ, Україна

Іранська розвідка переслідує громадян і компанії для світової дестабілізації, США прийняли рішення додати до списку санкцій 45 громадян Ірану, одного ліванця та 4 великі компанії.

Про це йдеться в поширеній заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

"Управління вводить санкції проти іранської кібергрупи, яка складається з 45 громадян і однієї компанії. Ховаючись за компанією Rana Intelligence Computing Company, іранський уряд довгі роки використовує шкідливе програмне забезпечення для переслідування іранських дисидентів, журналістів і міжнародних компаній", - йдеться в тексті.



Рестрикції також стосуються компаній, нібито пов'язаних з рухом "Хезболлах".





"Санкції вводяться щодо двох ліванських компаній Arch Consulting і Meamar Construction, якими керують представники" Хезболлах", - наголошується в тексті.



Вся власність і майнові інтереси включених в американський санкційний список осіб і компаній, якими вони володіють, блокуються на території США. Американським громадянам заборонено проводити з ними будь-які ділові операції.



США послідовно вводять санкції проти Ірану з метою обмеження його дій, спрямованих на посилення напруги в регіоні Близького Сходу, а також недопущення розвитку ракетно-ядерних програм, що загрожують миру в цілому.



Сполучені Штати ввели санкції проти найбільших компаній, що діють в металургійному секторі Ірану, а також їхніх торгових агентів, що зареєстровані за кордоном та дозволяють режиму в Тегерані зберігати агресивну поведінку.