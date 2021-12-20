США ввели візові санкції проти Кадирова
19:52 20 липень Київ, Україна
Сполучені Штати Америки звинуватили або главу Чечні в порушенні прав людини і прийняли рішення вдатися до санкцій проти Кадирова і його сім'ї.
"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова в серйозних порушеннях прав людини, серед яких - тортури, позасудові вбивства і насильницькі зникнення
. Ми без вагань застосуємо всі наявні інструменти впливу для того, щоб залучити його до відповідальності за ці порушення ", - написав Майк Помпео.
Йдеться про візові санкції - Кадирову і його сім'ї заборонять в'їзд в США згідно секції 7031 (c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.
"Сьогоднішній крок повинен продемонструвати пану Кадирову, що його участь у серйозних порушеннях прав людини має наслідки, як для нього, так і його сім'ї ... Ці заходи застосовуються також до його дружині Медні Кадировою і його дочкам, Айшат і Карині Кадирової. Ми будемо закликати країни, які поділяють нашу позицію, застосувати аналогічні заходи ", - йдеться в заяві.
Відзначається також, що США вже застосовували економічні санкції проти Рамзана Кадирова і декількох його однодумців.
"У 2018 році Сполучені Штати і п'ятнадцять інших країн зробили надзвичайний крок, звернувшись до Московського механізму ОБСЄ, щоб створити місію щодо встановлення фактів в зв'язку з жахливими повідомленнями про порушення прав ЛГБТ-осіб, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян, які викликали гнів Кадирова. Доповідач "Московського механізму" встановив, що мали місце "нападки й переслідування, довільні або незаконні арешти або затримання, тортури, примусове зникнення і позасудові страти" і "атмосфера безкарності" оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що пан Кадиров зараз використовує пандемію коронавируса як виправдання для того, щоб здійснювати подальші порушення прав людини по відношенню до народу Чеченської Республіки ", - відзначає Держдеп.
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