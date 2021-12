США ввели візові санкції проти Кадирова

19:52 20 липень Київ, Україна

Сполучені Штати Америки звинуватили або главу Чечні в порушенні прав людини і прийняли рішення вдатися до санкцій проти Кадирова і його сім'ї.

"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова в серйозних порушеннях прав людини, серед яких - тортури, позасудові вбивства і насильницькі зникнення. Ми без вагань застосуємо всі наявні інструменти впливу для того, щоб залучити його до відповідальності за ці порушення ", - написав Майк Помпео.

Йдеться про візові санкції - Кадирову і його сім'ї заборонять в'їзд в США згідно секції 7031 (c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.

"Сьогоднішній крок повинен продемонструвати пану Кадирову, що його участь у серйозних порушеннях прав людини має наслідки, як для нього, так і його сім'ї ... Ці заходи застосовуються також до його дружині Медні Кадировою і його дочкам, Айшат і Карині Кадирової. Ми будемо закликати країни, які поділяють нашу позицію, застосувати аналогічні заходи ", - йдеться в заяві.

Відзначається також, що США вже застосовували економічні санкції проти Рамзана Кадирова і декількох його однодумців.