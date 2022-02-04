США ввели санкції щодо білорусів, причетних до переслідувань дисидентів за кордоном

10:53 04 лютий Київ, Україна

Державний департамент США запровадив візові обмеження для громадян Білорусі, які брали участь у переслідуванні білоруських дисидентів в інших країнах.



Про це повідомили на сайті Держдепу США.



Імен тих, хто причетний до переслідувань, не називають, однак уточнюють, що обмеження стосуватимуться "багатьох громадян Білорусі". У своїй заяві державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США засуджують будь-яку подібну діяльність, зокрема, спробу примусово вивезти білоруську спортсменку Крістіну Тимановську з Токіо до Мінська під час літніх Олімпійських ігор минулого року.



Сталося це після того, як жінка залишила повідомлення в Інстаграмі із критикою спортивних чиновників республіки. Білоруску обурило, що її без дозволу заявили на олімпійську естафету 4×400 метрів. Вона мала замінити одну з двох легкоатлеток, які не були допущені до участі в Олімпіаді через недостатню кількість допінг-проб. В цей час Тимановська знаходиться в Польщі.

"Ми солідарні з пані Тимановською та всіма іншими, хто зазнав спроби режиму замовчувати критику", - наголошують у Держдепі.

США наголошують, що запровадження обмежень щодо причетних до переслідувань білорусів за кордоном є частиною комплексних зусиль щодо запобігання та реагування на акти транснаціональних репресій з боку будь-якого уряду.



Нагадаємо, що з 2014 року правозахисники зафіксували у світі щонайменше 608 випадків так званих транснаціональних репресій – випадків переслідувань опонентів владою недемократичних країн, зокрема, Китаю, Руанди, Саудівської Аравії, Ірану, Туреччини та Росії. Критики влади ставали жертвами незаконних депортацій, угонів, нападів та вбивств.



Дослідники вважають, що для здійснення “транснаціональних репресій” деякі країни працюють разом, а для того, щоб запобігти цьому виду переслідувань, потрібно вивчити способи, за допомогою яких одна держава, наприклад, маніпулює міграційними системами іншої.