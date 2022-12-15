США ввели санкції проти олігарха Потаніна та інших осіб, пов'язаних з урядом Росії

США ввели санкції проти російського олігарха Володимира Потаніна та його підприємств, віце-прем'єра Андрія Білоусова та кількох російських губернаторів.



Як зазначає Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, ці дії є частиною зусиль уряду США щодо ще більшого обмеження можливості російської федерації фінансувати "свою безсовісну війну проти України". При цьому у заяві Мінфіну наголошується, що ці санкції загалом доповнюють дії міжнародних партнерів США.

"Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов'язаних із сектором фінансових послуг Росії до списку санкцій SDN", - наголошується в документі.

Серед фінансових компаній, що потрапили в санкційний список - "Росбанк", "ВТБ-Лізинг", "ВТБ-Нерухомість", "Мегаком", SG-Development, "Борговий центр" та ін.



Крім того, Державний департамент США одночасно вніс до списку санкційних обмежень відомого російського олігарха Володимира Потаніна та всіх членів його сім'ї, а також понад 40 інших осіб, пов'язаних з урядом Російської Федерації, у тому числі працюючих на Росії на тимчасово окупованих. територіях України. Обмеження Держдепартаменту США, зокрема, запроваджено проти першого віце-прем'єра Росії Андрія Білоусова, віце-прем'єрів Дмитра Чернишенка, Сергія Франка, Олега Білозерова, Олексія Сазанова, десятків губернаторів та чиновників місцевого рівня та деяких членів їхніх сімей.



Санкційний список Мінфіну США та Держдепу, оприлюднений 15 грудня: