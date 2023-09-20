США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти БПЛА

07:32 20 вересня Київ, Україна

Сполучені Штати ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти безпілотники. Йдеться про чотири компанії та сім фізичних осіб.

Про це повідомляє Мінфін США

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції щодо семи фізичних та чотирьох юридичних осіб, які базуються в Ірані, Китаї, росії та Туреччині, у зв'язку з іранським безпілотним літальним апаратом та розробкою військової авіації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця мережа сприяла постачанню та фінансовим операціям на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель та технічного обслуговування дронів та військових літаків.



OFAC також оновлює запис HESA у Список спеціально визначених громадян та заблокованих осіб (SDN), включивши його новий псевдонім, який він використав для ухилення від санкцій та заходів експортного контролю.

"Тривале навмисне поширення Іраном своїх БПЛА дозволяє росії, її ставленикам на Близькому Сході та іншим гравцям, що дестабілізують, підривати глобальну стабільність", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Зокрема, під санкції потрапили:

Мехді Гогердчян – нинішній керуючий директор HESA та член ради директорів фірми (Іран);

Хамідрез Нурі – заступник голови ради директорів HESA (Іран);

Хусейн Аїні - директор HESA з виробництва БПЛА, займається випробуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);

Компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компанія Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен – керуючий директор та власник Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемір (Туреччина);

Алааддін Айкут (Туреччина).

Також США додали до списку обмежень російські компанії "Дельта-Аеро", ВАТ НВП "Аеросила" та ВАТ "Стар".