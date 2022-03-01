США ввели санкції проти великих бізнесменів і олігархів Болгарії

13:45 03 червень Київ, Україна

Американське керівництво застосувало "закон Магнітського" щодо трьох громадян Болгарії і 64 пов'язаних з ними компаній. Деякі з них підозрюються в корупційних зв'язках з Росією і шпигунстві на користь Москви.

Про це напередодні повідомив американський Мінфін.

"Сьогодні Міністерство фінансів США наклало санкції на трьох болгар за їхню велику роль в корупції в Болгарії, а також їхні мережі, що охоплюють 64 організації. Адміністрація вважає, що корупція принижує верховенство права, послаблює економіку і економічне зростання, підриває демократичні інститути, продовжує конфлікти і позбавляє невинних громадян основних прав людини, і сьогоднішня акція - найбільша на сьогодні, спрямована на корупцію, - демонструє постійні зусилля притягнути до відповідальності причетних до корупції", - йдеться в заяві Мінфіну.

Санкції введені проти бізнесмена і олігарха Василя Божкова. Його звинувачують в планах створити канал для російських лідерів для впливу на уряд Болгарії і підкупу чиновників.



Божков, один з найбагатших людей Болгарії, втік з країни в 2020 році через кримінальні звинувачення, включаючи здирництво, шахрайство з податками і торгівлю впливом. Він заперечує будь-які протиправні дії та зараз живе в Дубаї.



Мінфін США також наклав санкції на Деляна Пеєвського, підприємця і колишнього депутата парламенту Болгарії, і на Ілька Желязкова, чиновника, який, за словами відомства, використовувався Пеєвським для здійснення схем підкупу.



Санкції також були введені проти 64 компаній, які належать або контролюються Божковим і Пеєвським.



Державний департамент США також наклав санкції на колишніх болгарських чиновників Олександра Манолєва, Петра Гаралампієва, Красимира Томова, а також Пеєвського і Желязкова за їхню нібито причетність до корупції, заборонивши їм та їхнім сім'ям в'їзд в США.