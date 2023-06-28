США ввели санкції проти компаній, пов'язаних із ПВК "Вагнер"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох компаній та однієї людини, пов'язаних із ПВК "Вагнер" євгена пригожина, йдеться у пресрелізі Мінфіну США.
Згідно з текстом пресрелізу, цільові організації займалися незаконним видобуванням золота та торгівлею в Африці для фінансування компанії найманців ПВК "Вагнер".
Згідно з текстом пресрелізу, цільові організації займалися незаконним видобуванням золота та торгівлею в Африці для фінансування компанії найманців ПВК "Вагнер".
Санкції запровадили проти:
- Midas Ressources SARLU (Midas) – гірничодобувна компанія Центральноафриканської Республіки. Вона зберігає пільговий дозвіл на видобуток золота у Ндассима, який, за оцінками експертів, містить золото вартістю понад 1 млрд доларів. Більше того, Midas разом із Wagner Group несе відповідальність за відмову представникам уряду ЦАР у можливості перевірити шахту Ndassima.
- Diamville SAU (Diamville) — компанія із закупівель золота та діамантів, що базується в ЦАР і контролюється пригожиним. Вона є однією з кількох компаній, пов'язаних із пригожиним, тісно пов'язаних із видобувним сектором ЦАР. У 2022 році Diamville брав участь у схемі продажу золота, яка передбачала конвертацію золота з ЦАР у долари США.
- Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистриб'ютор промислових товарів із Дубая, який надав фінансову підтримку пригожину через його ділові відносини з Diamville. Industrial Resources також брала участь у згаданій схемі продажу золота.
- Товариства з обмеженою відповідальністю ДМ (ТОВ ДМ) – російська фірма, яка також брала участь у вищезгаданій схемі продажу золота.
- Андрій Миколайович Іванов – громадянин росії, є керівником групи Вагнера. Навесні 2023 року він тісно співпрацював з організацією пригожина Africa Politology та високопосадовцями Малі щодо угод зі зброєю, концернами з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи Вагнера в Малі.
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