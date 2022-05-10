США ввели санкції проти КНР за жорстоку боротьбу з "інакомисленням" в Гонконзі

07:46 08 грудня Київ, Україна





Про це заявив у понеділок, 7 грудня, державний секретар



За його словами, Пекін використовував прийнятий влітку китайським парламентом закон про нацбезпеку



Помпео зазначив, що дії ПК ВЗНП підірвали можливість для населення Гонконгу вибирати своїх представників в органи влади, і подібні дії є порушенням китайсько-британської Спільної декларації і Основного закону Гонконгу.



Санкції передбачають заборону в'їзду в США для 14-и китайських депутатів і членів їхніх сімей, блокування їхніх активів, що перебувають або в юрисдикції США, або під управлінням американських громадян, або в їхньому володінні, а також заборону громадянам США вести справи з цими особами.



У липні американський президент Дональд Трамп підписав закон про введення санкцій проти материкового Китаю у відповідь на втручання КНР в автономію Гонконгу.



Пекін різко відповів на затверджені Трампом санкції, звинувативши США у "втручанні у внутрішні справи" країни.



Вищий законодавчий орган КНР Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) 30 червня прийняв контроверсійний закон про національну безпеку Гонконгу - спеціального адміністративного району Китаю.



Раніше це рішення розкритикували США, Великобританія, Австралія та ЄС. Американський держсекретар Майк Помпео поінформував Конгрес про те, що Гонконг не може вважатися тим, що має широку автономію в складі Китаю, через законодавчу ініціативу Пекіна, а прийняття зазначеного законопроєкту може завдати шкоди статусу Гонконгу як ключового азіатського фінансового центру.

Будь-яке демократичне волевиявлення населення в Гонконзі моментально пригнічується репресивною політикою КНР.Про це заявив у понеділок, 7 грудня, державний секретар США Майк Помпео.За його словами, Пекін використовував прийнятий влітку китайським парламентом закон про нацбезпеку Гонконгу "для боротьби з інакомисленням і для арешту тих, хто протестує проти репресивної політики Пекіна".Помпео зазначив, що дії ПК ВЗНП підірвали можливість для населення Гонконгу вибирати своїх представників в органи влади, і подібні дії є порушенням китайсько-британської Спільної декларації і Основного закону Гонконгу.Санкції передбачають заборону в'їзду в США для 14-и китайських депутатів і членів їхніх сімей, блокування їхніх активів, що перебувають або в юрисдикції США, або під управлінням американських громадян, або в їхньому володінні, а також заборону громадянам США вести справи з цими особами.У липні американський президент Дональд Трамп підписав закон про введення санкцій проти материкового Китаю у відповідь на втручання КНР в автономію Гонконгу.Пекін різко відповів на затверджені Трампом санкції, звинувативши США у "втручанні у внутрішні справи" країни.Вищий законодавчий орган КНР Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) 30 червня прийняв контроверсійний закон про національну безпеку Гонконгу - спеціального адміністративного району Китаю.Раніше це рішення розкритикували США, Великобританія, Австралія та ЄС. Американський держсекретар Майк Помпео поінформував Конгрес про те, що Гонконг не може вважатися тим, що має широку автономію в складі Китаю, через законодавчу ініціативу Пекіна, а прийняття зазначеного законопроєкту може завдати шкоди статусу Гонконгу як ключового азіатського фінансового центру.





У 2019-2020 роках Гонконг захлеснула нова хвиля масових протестів проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі і рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів. Ці виступи нерідко виливалися в вуличні заворушення і супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Тепер іноземні спостерігачі і правозахисники побоюються, що новий закон буде використовуватися владою КНР для придушення демократичного руху в Гонконзі.